14-latek wpadł do Wisły. Uratował go patrol rzeczny

– 14-latek z początku narzekał tylko na zimno i mokre ubranie, jednak z czasem coraz bardziej dokuczał mu ból pleców. Strażnicy skontaktowali się z pogotowiem ratunkowym i ustalono miejsce, gdzie karetka będzie mogła najbezpieczniej przejąć poszkodowanego. W ciepłej kabinie dodatkowo ochroniono chłopca kocem termicznym. Załoga pogotowia przeniosła go na desce ratowniczej do karetki i zabrała do szpitala – przekazała stołeczna staż miejska.