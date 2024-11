Od co najmniej dwóch lat wystawiała "lewe" recepty. Grozi jej 8 lat

Lekarka odpowie również za posiadanie narkotyków. Ponadto 28-latka jako osoba uprawniona do wystawiania recept lekarskich, poświadczała w nich nieprawdę co do konieczności ich wystawiania. Z tego tytułu bezprawnie czerpała korzyści majątkowe. Trwało to co najmniej od dwóch lat.