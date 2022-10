Pora posiłków ma znaczenie. Jedzenie późnym wieczorem szkodzi bardziej niż sądzono

Ścisłe harmonogramy diet

Vujovic, Scheer i ich zespół badali 16 pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wskazującym na nadwagę lub otyłość. Każdy uczestnik przeszedł przez dwa etapy badań. W pierwszym poddani badaniom odżywiali się według ściśle zaplanowanego harmonogramu we wczesnych godzinach. W drugim etapie uczestnicy jedli dokładnie takie same posiłki, jednak czas ich spożywania został przesunięty o 4 godziny do przodu.