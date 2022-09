Transport żywności szkodzi klimatowi trzy razy bardziej niż samoloty

Przykład? "Aby produkować czerwone mięso do spożycia w Chinach, chemikalia z Kanady są wysyłane transportem drogowym do USA, by pomóc w uprawie owoców i warzyw, a statkiem do Brazylii, by pomóc w uprawie soi. Następnie produktami tymi karmi się zwierzęta hodowlane w Chinach. Tymczasem do produkcji mięsa wykorzystywane są węgiel sprowadzany z Australii i Indonezji oraz maszyny z Niemiec" - opisuje Carbon Brief.