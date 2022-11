Doświadczenia śmierci podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W badaniu kierowanym przez naukowców z New York University Grossman School of Medicine, wzięło udział 567 osób, u których w warunkach szpitalnych wystąpiło zatrzymanie krążenia i byli poddani resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Osoby te były ratowane w okresie od maja 2017 r. do marca 2020 r. i pochodziły ze Stanów Zjednoczonych oraz z Wielkiej Brytanii.