Archeolodzy znaleźli ślady opium na naczyniach sprzed 3500 lat

Ze względu na ich kształt przypominający mak, już wcześniej spekulowano, że były one używane jako rytualne naczynia do opium. Do tej pory jednak nigdy tego nie udowodniono. W nowym badaniu naukowcy z IAA, Uniwersytetu w Tel Awiwie i Weizmann Institute of Science przeprowadzili analizę chemiczną pozostałości znalezionych wewnątrz naczyń.