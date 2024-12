Wody za dużo, wody za mało. Rzeki na świecie najbardziej suche od ponad 30 lat

Obecnie 3,6 miliarda ludzi nie ma wystarczającego dostępu do wody co najmniej przez miesiąc w roku. Według ONZ w połowie XXI w. liczba ta może wzrosnąć do ponad 5 miliardów. To jedne z wielu alarmujących wniosków z raportu State of Global Water Resources, który przygotowała Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).