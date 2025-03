Rozwój po nowemu. Wzrost chińskiej gospodarki najbardziej napędza czysta energia

To, jak do transformacji energetycznej podchodzą Chiny, ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki tego kraju. To również kluczowa sprawa ze względu na zmianę klimatu. Chiny są bowiem największym emitentem gazów cieplarnianych.

Po wynikach wyborów prezydenckich w USA wiele osób zastanawiało się, jak przełoży się to na globalną politykę klimatyczną. I choć Donald Trump robi wszystko, by zaszkodzić działaniom na rzecz klimatu, a wzmocnić sektor paliwowy, raczej trudno oczekiwać, by w tym samym kierunku podążyły Chiny.

"Chiny już na ostatnim szczycie klimatycznym jasno dały do zrozumienia, że planują kontynuować to, co robią. A robią to nie z altruistycznych pobudek, tylko dlatego, że uważają, że ma to sens finansowy i zainwestowali ogromną kwotę w rozwój tych gałęzi przemysłu. Nie cofną się tylko dlatego, że Trump powiedział, że nie wierzy w zmianę klimatu" - komentuje rozmowie z "The Guardian" Simon Evans, analityk z portalu Carbon Brief.