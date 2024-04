Eksperci patrzą z entuzjazmem. Ekotrend, który rośnie w siłę

Co można zrobić? Francuski parlament w marcu przyjął ustawę, która zmusi platformy sprzedające supertanie ciuchy do wnoszenia opłaty środowiskowej. W 2025 roku wyniesie ona 5 euro za każdą rzecz (nie tylko ubrania) i będzie stopniowo rosnąć - do 10 euro w 2030 roku. W przypadku tańszych rzeczy opłata będzie wynosić maksymalnie do 50 proc. ich ceny. Wyższe ceny mają zniechęcić do kupowania szkodzących środowisku produktów, a pozyskane z opłat pieniądze wesprą rozwój zrównoważonej mody we Francji. Do tego reklama supertaniej odzieży będzie zakazana.