Bus wypadł z drogi w Fabianowie: dwie osoby w szpitalu

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dwie osoby, które odniosły obrażenia, zostały przetransportowane do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie.

Według ustaleń wszystkie osoby podróżujące busem to obcokrajowcy. Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. Policja będzie badać, czy wpływ na zdarzenie miały warunki drogowe, stan techniczny pojazdu czy może błąd kierowcy.