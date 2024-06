Radziecki program nuklearny. Wielki plan Stalina

Jak wielki był to problem, doskonale rozumiał Józef Stalin. Pod koniec roku 1944 zatwierdził obszerny plan poszukiwania uranu. Obejmował on nie tylko tereny Związku Radzieckiego, ale i tych państw, które – jak przewidywano – po wojnie miały znaleźć się w strefie wpływów Sowietów. Przede wszystkim Bułgarię, Czechosłowację, Niemcy i Polskę. I to właśnie w tych państwach po zakończeniu drugiego globalnego konfliktu uruchomiono wydobycie uranu, który wędrował potem do Moskwy.