Wygląda jak narzędzie rolnicze. Jest w Polsce zakazana

Poszczególne części nunczaku mają konkretne nazwy. I tak linka lub łańcuch to "himo" bądź "kusari". Otwór, w którym są one umocowane to "ana". Czubek elementu, do którego przytwierdzona jest linka, nosi nazwę "kontoh", a górna część "rączki" to "jokin-bu". Wyróżnia się także część środkową, czyli "chukon-bu", oraz dolną - "kikon-bu". Czubek i sam dół nunczaku również ma swoją nazwę: "kontei".