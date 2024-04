Za co wysyłano do łagru? Tak się pozbywano "wrogów ludu"

Polski pisarz Gustaw Herling-Grudziński w marcu 1940 roku został aresztowany i skazany na pięć lat pobytu w obozach, ponieważ zaufał niewłaściwym ludziom. Wynajęci przez niego przemytnicy, którzy mieli pomóc mu w przedostaniu się z okupowanego przez Sowietów Grodna na Litwę (skąd chciał ruszyć na Zachód, by dołączyć do armii gen. Władysława Andersa), okazali się współpracownikami NKWD. Trafił do łagru w Jercewie pod Archangielskiem. Dzięki głodówce protestacyjnej został stamtąd zwolniony 20 stycznia 1942 roku, ale doświadczenie to odcisnęło na nim piętno.