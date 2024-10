O krok od tragedii. Polski prezydent miał zginąć w zamachu

W niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie?

Następnie prezydent kontynuował podróż. Tamtego dnia zjadł jeszcze obiad we lwowskim prezydium miasta, podczas wydanego na jego cześć przyjęcia. Tymczasem na rogu ulic Kopernika i Legionów stał niejaki Stefan Steiger. W miejscu, gdzie ulice te zbiegają się do Placu Mariackiego, czekał na przejeżdżający orszak prezydencki. Ten się jednak spóźniał, co skłoniło Steigera do pójścia do biura. Zdążył przejść kilkadziesiąt metrów ulicą Legionów, gdy ujrzał pędzących ludzi, którzy krzyczeli: "Jedzie prezydent!". Steiger pośpiesznie wrócił na stanowisko. W końcu orszak się pojawił. Kilka pojazdów, oprócz nich szwadron ułanów jazłowieckich z lancami. No i oczywiście powóz prezydencki.