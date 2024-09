Rhinocorura. Tajemnicze miasto beznosych

W związku ze słynną "aferą haremową", w trakcie której zamordowano faraona Ramzesa III, by osadzić na tronie jednego z jego synów – Pentawera (co ostatecznie się nie udało), część spiskowców została za karę pozbawiona nosów. Jak jednak pokazuje historia Justyniana II, bizantyjskiego cesarza, który do historii przeszedł jako Rinotmetos (Obciętonosy), kara obcięcia nosa była popularna nie tylko w północnej Afryce.