Cztery możliwe scenariusze. Putin nie doczeka końca wojny?

Scenariusz pierwszy: zdecydowane zwycięstwo Rosji

Pamiętajmy, że choć rosyjskie ministerstwo obrony co rusz ogranicza cele operacyjne, jak dotąd władze Federacji nie odwołały swoich początkowych zamierzeń w stosunku do Ukrainy. Należy zatem przyjąć, że Moskwa będzie dążyć do zajęcia całego kraju. Ewentualnie - do podbicia wschodu i południa Ukrainy, i do instalacji na zachodzie jakiegoś marionetkowego rządu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia armii rosyjskiej, taki przebieg wydarzeń wydaje się mało prawdopodobny.