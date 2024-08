Gdy słychać grzmot, jest już za późno. Jak nie chodzić po górach

- Warto przypominać turystom tragedie z przeszłości. Wyjście należy zaplanować tak, by wrócić przed burzą. Im wcześniej wejdziemy na szlak, tym większa szansa na udaną wędrówkę. Jeśli widzimy na niebie kłębiaste ciemne chmury, to powinien być to dla nas znak, by skrócić wycieczkę. Gdy usłyszymy grzmot, to zwykle jest już za późno i burza jest niedaleko - mówi Zając.