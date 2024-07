Podróże podane na tacy. Czy turysta może zostać podróżnikiem?

Świadome podróżowanie nie jest łatwe

Podróże się skomercjalizowały – to fakt. Jest to naturalny efekt wzrostu dostępności turystyki, bogacenia się społeczeństwa czy rozwoju transportu lotniczego. Postawmy sprawę jasno – nie ma nic złego w spędzaniu urlopu na plaży czy na stołowaniu się w popularnych knajpach. To też są elementy wyjazdu, w końcu odpoczynek jest podstawowym celem wakacji. Chodzi o definiowanie współczesnego podróżowania i próbę uchwycenia zmiany w podejściu do niego. Dzisiaj już nie trzeba świetnej znajomości mapy czy dużych nakładów finansowych, by odwiedzić ten czy inny kraj. Poruszanie się po świecie jest łatwe jak nigdy.