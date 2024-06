Chiny mają oko na obywatela. Pomaga im w tym technologia

– Cyfrowa inwigilacja jest w Chinach faktem, a chińskie miasta należą do najbardziej naszpikowanych narzędziami do obserwacji ludności, głównie kamerami – powiedziała dr Alicja Bachulska, ekspertka ds. Chin European Council of Foreign Relations. – Nadrzędnym celem Komunistycznej Partii Chin jest utrzymanie władzy, a pod rządami Xi Jinpinga [przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej – przyp. red.] kładzie się jeszcze większy nacisk na politykę bezpieczeństwa. Pod hasłem o "holistycznym podejściu do bezpieczeństwa", jednym z najpopularniejszych sloganów promowanych przez władze w Pekinie w ostatnich latach, kryje się polityka dopatrująca się potencjalnych zagrożeń dla stabilności we wszystkich obszarach życia społecznego. Stąd też inwestycje w rozwój technologii, zwiększających zdolności prewencyjne chińskiego aparatu bezpieczeństwa. Według szacunków Chiny wydają na bezpieczeństwo wewnętrzne znacznie więcej niż na rozwój armii, co jest samo w sobie bardzo wymowne – dodała.