Niepokojące dane o zdrowiu psychicznym. Już co czwarty z nas zmaga się z problemami

"Korzystanie z psychologa to nie moda"

Żeby jednak przyznać przed sobą, że ma się problem i zrobić pierwszy krok w kierunku zapisania się do psychologa, wymagana jest duża samoświadomość. Z tą na szczęście w Polsce jest coraz lepiej, o czym świadczy - nomen omen - stosunkowo wysoki wskaźnik osób decydujących się na pójście do gabinetu. Niemniej, nawet takie formy szukania pomocy momentami zderzają się z niezrozumieniem. Samo chodzenie do psychologa nazywane bywa pejoratywnie "modą" i wsadzane do tej samej szufladki co szkolenia nt. stresu, sesje coachingu czy inne wydarzenia mające więcej wspólnego z psychowashingiem niż psychoterapią.