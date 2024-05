Co piąty z nas nie ma nic na koncie. Niepokojące dane o finansach Polaków

- Najważniejsze to zacząć nawet od 100 zł. Potem dobijmy do 1000 zł, a następnie włóżmy na konto równowartość jednej pensji. Optymalnie jest mieć na rachunku oszczędnościowym, do którego możemy w każdej chwili sięgnąć, trzykrotność pensji netto. Jeśli mamy tyle, to pozwoli nam to przeżyć w momencie utraty pracy. A średnio szukamy jej właśnie trzy miesiące. Gdy pojawiają się dzieci, warto podnieść naszą poduszkę do sześciu miesięcy - ocenia ekonomista.