Kobiety w "męskim" świecie IT. Jest ich coraz więcej

– Nie chodzi tu o to, czy kobieta powinna cechować się bardziej odwagą czy umysłem ścisłym. Chodzi przede wszystkim o to, żeby znała swoją wartość niezależnie od zawodu. I kobiety, i mężczyźni to osoby, które potrafią wiele osiągnąć, ale też mieć słabszy dzień. Branża IT nie śpi. Jeśli zostaniemy w tyle, trudno nam będzie nadrobić dług technologiczny niezależnie od płci. Ktokolwiek więc w IT pracuje, musi być otwarty na dalszą naukę i nowe doświadczenia – podsumowuje Gabriela.