Bitwa o użytkownika. Jak TikTok walczy o naszą uwagę?

Uwaga użytkowników to podstawowa miara zysku i zarazem cel twórców platform społecznościowych. TikTok niczym nie różni się tutaj od innych popularnych serwisów social media, takich jak Facebook, Instagram czy X (do niedawna Twitter). Jest tylko jedno "ale". Robi to skuteczniej niż jego starsi poprzednicy, pochłaniając znaczną część atencji odbiorców.