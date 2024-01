Rzońca zapowiada: "Węgry będą postawione pod ścianą"

- Jeśliby doszło do ostatecznej próby sił, to los Węgier zależałby od tego, czy na etapie wstępnym przynajmniej jedno państwo członkowskie poparłoby je w sporze z UE. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że mogłaby to być Słowacja. Jeśli Węgry ulegną szantażowi, albo jeśli ze swojej strony zaszantażują Komisję, zmuszając ją do odmrożenia kolejnej części zamrożonych środków, to może dojść do porozumienia, ale w bardzo skromnym kształcie"- podsumował Rzońca.