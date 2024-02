"Rżnie głupa". Polityk KO ripostuje Morawieckiemu

W czwartek Donald Tusk wpisał przejścia graniczne na listę infrastruktury krytycznej RP. Były premier Mateusz Morawiecki skomentował, że jest to "siłowa blokada protestu rolników". Poseł KO Mariusz Witczak zareagował na ten wpis w programie "Tłit", nazywająca polityka PiS “hipokrytą do potęgi entej”. - Jest ostatnią osobą, która powinna zabierać głos na temat bezpieczeństwa i sytuacji rolników. (...) Graniczmy z wojną. Dla bezpieczeństwa Polski i Europy (...) granica musi być drożna. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to albo źle życzy Polsce, albo rżnie głupa - ocenił polityk.

