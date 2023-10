Rzeź ewakuowanych w Gazie. To Hamas? "Pokażemy dowody"

- Kiedy odwołamy się do logiki i pomyślimy, kto mógłby skorzystać na tych okropnych obrazach dzieci i cywilów, którzy ewakuowali się na południe (Strefy Gazy – red.), a potem najwyraźniej zginęli, to (dochodzimy do wniosku – red.), że (zależałoby na tym – red.) tylko jednej organizacji - Hamasowi - ocenił Conricus. Rzecznik określił palestyńskich bojowników mianem "podludzi".