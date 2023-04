Wyłowiono ciało. Sprawdzają, czy to może być nastolatek, który uciekał przed policją

Czy to ciało uciekiniera?

Ciało odnalazła Grupa Specjalna Płetwonurków RP. Sekcja zwłok ma wykazać, czy to ciało nastolatka, który 14 marca wbiegł do Wisłoka, uciekając przed policjantami. Funkcjonariusze chcieli pomóc chłopakowi wydostać się z rzeki, ale porwał go silny nurt.