Rzeszów. Szybkie szczepienia przed wyborami? Stanowcza odpowiedź Dworczyka

Ostatecznie w kwietniu zaszczepiono tych, który uzyskali termin do 5 kwietnia. Pozostali 40-latkowie zostaną zaszczepieni po 10 maja. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał, że doszło do dwóch błędów - komunikacyjnego i systemu.

Zamieszanie ze szczepieniami w Rzeszowie. Dworczyk komentuje

Szef KPRM przekazał, że jest to nieprawda. - Mamy do czynienia z sytuacją, która jest upolityczniana, opowiadano niestworzone historie o tym, że w związku z tym, że w Rzeszowie będą wybory prezydenta, to tam można się szybciej zaszczepić, jest tam więcej szczepionek. To są bzdury - wyjaśnił Michał Dworczyk.