Chaos ze szczepieniami na COVID-19 w Rzeszowie. "Narzędzie wyborcze PiS"

Rzeszów przoduje w szczepieniach?

Dla porównania - w Warszawie zaszczepiono do tej pory 486 980 osób, co daje 27,60 proc. Jeszcze niższy wynik odnotowano w Gdyni - tam 22,12 proc. mieszkańców otrzymało preparat na COVID-19. Jeszcze niższy wskaźnik jest w Toruniu, gdzie zaszczepiono 16,24 proc. osób.

Te dane w sieci skomentowała ekonomistka Alicja Defratyka. "W Rzeszowie zaszczepiono już ok. 63 proc. populacji. W Rzeszowie zbliżają się wybory. To wygląda na 'szczepionkę wyborczą' PiS jako formę 'kiełbasy wyborczej' w tym mieście" - napisała autorka projektu "Maraton Wyborczy".

Chaos ze szczepieniami w Rzeszowie. Dariusz Joński zabrał głos

O komentarz w tej sprawie Wirtualna Polska poprosiła także Dariusza Jońskiego. To jest nieprawdopodobne, co się wydarzyło. Ja się bardzo cieszę z każdej zaszczepionej osoby, ale to wszystko nie ma ładu i składu. To jest totalny chaos i bałagan - powiedział poseł KO.

- On nie panuje w ogóle nad tym, gdzie te szczepionki idą, do kogo. A jeśli się potwierdzi informacja, że szczepienia odbywają się tam (Rzeszów - przyp. red.) ze względu na wybory i chodziło o to, żeby zrobić taki gest wobec wyborców, to by oznaczało, że szczepionki potraktowano jak obietnicę wyborczą, która jest realizowana i użyto szczepionek w kampanii wyborczej PiS-u. Tak to wygląda - dodał poseł.