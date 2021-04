Rzeszów. "Nie wycofamy Warchoła z wyborów, to kandydat niezależny"

Podczas rozmowy w TVN24 Michał Wójcik był pytany, czy w związku z przesunięciem terminu wyborów prezydenckich w Rzeszowie Solidarna Polska zamierza wycofać swojego kandydata. - Nie, nie wycofamy Marcina Warchoła (były wiceminister z Solidarnej Polski - red.), to jest kandydat niezależny. Jest popierany przez pana prezydenta Ferenca, ikonę samorządności w Rzeszowie (...). Z partii odszedł w momencie ogłoszenia startu - zapewniał polityk.

Fundusz Odbudowy. "To wysadzi Budkę z przewodniczącego PO"

Wiceprezes Solidarnej Polski komentował także ostatnie napięcia w koalicji Zjednoczonej Prawicy oraz rozmowy premiera z Lewicą. - W ciągu 6 lat zdarzały się sytuacje takie, w których rozmawialiśmy, prowadziliśmy dyskusje w różnych tematach. To jest koalicja, nie jesteśmy jednym ugrupowaniem - zapewniał Wójcik, który kilkukrotnie w trakcie wywiadu ponawiał przekaz o tym, że "Zjednoczona Prawica to dobry projekt dla Polski".

Partia Zbigniewa Ziobro konsekwentnie nie będzie popierać ratyfikacji Funduszu Odbudowy, jednak w głosowaniu większość rządowi zapewni Lewica. - Nie przyjmuję, że to jest jakiś polityczny projekt (porozumienie Lewicy i PiS - red.). Lewica jest konsekwentna w tym, co zapowiadała, a niekonsekwentny jest Borys Budka, którego nie co innego, tylko Fundusz Odbudowy wysadzi prawdopodobnie za kilka miesięcy ze stanowiska przewodniczącego PO. Jestem przekonany, bo tam wrze. Oni jeszcze są na pudle, ale za chwilę w sondażach spadną - mówił Michał Wójcik.