Rzeszów. Wpis kandydatki na prezydenta wywołał burzę. Ewa Leniart przeprasza

“Jó étvágyat! Jako fanka dobrej kuchni i smaków z całego świata, staram się za każdym razem skorzystać z okazji, gdy do Rzeszowa zjeżdżają Food trucki. Dziś zdecydowałam się na specjał znad Dunaju, czyli Langosza z rukolą. Nie żałuję” - napisała na swoim profilu na Facebooku w sobotę wieczorem Ewa Leniart.

Internauci okazali się bezlitośni. “To jednak jest pandemia czy nie? Jadła Pani w maseczce? Bo bez maseczki to złamanie prawa” - napisał pod postem jeden z internautów. “Gdzie maseczka?” - pytał kolejny.

Wpis komentowano nie tylko pod postem Leniart na Facebooku, ale także na Twitterze. Internauci przypominali podobne wpadki innego kandydata na prezydenta Rzeszowa Marcina Warchoła. Już kilkakrotnie pojawiał się on w miejscach publicznych bez maseczki. Był za to krytykowany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rzecznik rządu Piotr Mueller stwierdził, że jest mu wstyd za to, że "w taki sposób może się zachowywać wiceminister w naszym rządzie".