Kandydat bez maseczki. Warchoł będzie ukarany?

O sprawie poinformowało we wtorek RMF FM. Wiceminister sprawiedliwości ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zdarzenie z 8 marca 2021. W Dniu Kobiet kandydat na prezydenta Rzeszowa - wbrew obowiązującym przepisom - nie zakrywał ust i nosa w miejscu publicznym. Podkarpaccy mundurowi przygotowali wniosek o uchylenie wiceministrowi sprawiedliwości immunitetu.

Za brak maseczki policja może wystawić mandat do 1000 złotych. Funkcjonariusze mogą też skierować sprawę do sanepidu, który za niestosowanie się do przepisów może nakładać kary administracyjne od 5 do 30 tys. złotych.