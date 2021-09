Rzepliński: PiS od lat atakuje Unię, więc Unia musi się bronić [WYWIAD]

Myślę, że należało tych nieszczęśników, którzy stali się zabawkami historii, wpuścić do Polski, a następnie dokładnie prześwietlić pod kątem bezpieczeństwa i prawa do ubiegania się o azyl. Czy Frontex, którego siedziba mieści się w Warszawie, nie był nam w stanie pomóc? W 1939 roku we wrześniu to Polacy ratowali się ucieczką przed wojną, szukając bezpieczeństwa. Tak szybko zapomnieliśmy o tej traumie? Jeżeli ktoś ratuje się przed wojną, ma prawo skorzystać z możliwości aplikowania o azyl. To nasz obowiązek.