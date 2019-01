Rzepecki do PO. "Niech zrzekną się pieniędzy z subwencji albo przekażą je na WOŚP"

Polityk Kukiz'15 odniósł się do słów Grzegorza Schetyny, który powiedział, że jego partia jest ruchem obywatelskim. Młody poseł zarzucił mu kłamstwo. Wytknął także liderowi PO wypowiedź sprzed lat, kiedy ten negatywnie mówił o subwencjach.

- Platforma już w 2015 r. zapowiedziała, że nie będzie pobierać subwencji partyjnych a to robi. Od 2015 r. wzięła 64 mln. W związku z tym wystosuję w przyszłym tygodniu apel, o to, żeby PO zrzekła się tych pieniędzy, zwróciła je do budżetu państwa albo przekazała je na cele charytatywne do WOŚP. Na pewno będzie to korzystniejsze, niż utrzymywanie partyjniaków przez Platformę - zakończył.