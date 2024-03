Rzeka porwała samochód firmy kurierskiej

Lokalni mieszkańcy od lat proszą o zbudowanie mostu na rzece, ułatwiającego komunikację Myscowej z Kątami. Zamiast tego od grudnia ub. r., jak podaje portal Krosno Nasze Miasto, zmotoryzowani mogą korzystać z oddanej do użytku drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie sąsiedniej wsi. Mimo to wielu kierowców dalej wybiera krótszą drogę przez Wisłokę, co przy wezbranej wodzie obarczone jest sporym ryzykiem.