Pogoda zaskoczy w Wielkanoc. Szykuje się uderzenie lata

IMGW przewiduje, że w piątek, sobotę i świąteczną niedzielę zachmurzenie w Polsce będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 do 12 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 5 st. C. Temperatura maksymalna ma zaś wynieść aż od 18 do 24 st. C. Chłodniej może być tylko nad morzem, tam lokalnie około 11 st. C.