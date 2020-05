Rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies odchodzi z Orkiestry

Zapewnił, że "to była cudowna, magiczna, pełna fantastycznych chwil i emocji, wieloletnia i niezapomniana przygoda ". "Wszystkie te lata ukształtowały mnie takim, jakim dziś jestem. Dały mi wiedzę, doświadczenia, ale także system wartości i filarów, na którym zbudowałem swój osobisty i zawodowy świat" - dodał we wpisie.

Dobies podkreślił, że podziękowania kieruje szczególnie do m.in. Jerzego Owsiaka. "Kiedy się poznawaliśmy, byłem młokosem poznającym świat i jego jakże nieraz skomplikowane niuanse. Czerpałem zawsze z Waszej skarbnicy wiedzy i doświadczenia i nadal będę to robił. I zawsze pozostaję do Waszej dyspozycji" - zapewnił.