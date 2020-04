Koronawirus w Polsce. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchomiła infolinię

Od wtorku infolinia dostępna jest pod numerem telefonu 12 446 68 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać pomoc w codziennych sprawach, takich jak zrobienie zakupów czy wyprowadzanie psa. Po wprowadzeniu przepisów do walki z epidemią koronawirusa w Polsce dla wielu, zwłaszcza starszych osób, zaspokojenie takich podstawowych życiowych potrzeb jest poważnym problemem.

- Każdego dnia otrzymujemy bardzo wiele zgłoszeń w sprawie pomocy dla seniorów - przez nasz formularz kontaktują się z nami ich bliscy. Wiemy, że taka forma kontaktu może być barierą dla części osób potrzebujących pomocy, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie infolinii. Łączymy siły z firmą , która świadczy takie usługi na co dzień i w ten sposób jeszcze bardziej ułatwiamy uzyskanie pomocy – mówi Marcin Garczyński, koordynator akcji "Pomagamy", w komunikacie na stronie Fundacji WOŚP.

W ramach akcji "Pomagamy" wolontariusze fundacji udzieli pomocy już ponad 400 potrzebującym osobom. Ale chętnych do pomocy jest znacznie więcej, bo zgłosiło się aż ok. 2 tys. osób. Są to członkowie sztabów w całej Polsce, działających w ramach Finału WOŚP, a także wolontariusze tzw. Pokojowego Patrolu. Fundacje otrzymuje też zgłoszenie z zagranicy od osób, które chcą nieść pomoc innym.