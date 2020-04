Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane

Resort poinformował także o śmierci 12 osób. To 98- letnia kobieta i 66- letni mężczyzna z Raciborza, 86-letnia kobieta z Tych, 70-letni mężczyzna z Grudziądza, 73-letnia i 82-letnia kobieta z Poznania, 42-letni i 81-letni mężczyzna oraz 82-letnia kobieta z Radomia, 94-letnia kobieta oraz 86-letni mężczyzna z Warszawy oraz 83-letni mężczyzna z Ruśca. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podał resort.

Koronawirus na świecie. Mapa zagrożenia

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wybuchła w połowie grudnia ubiegłego roku w Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach. Wkrótce wirus rozprzestrzenił się na całe Chiny. Łącznie zakaziło się tam nim do wtorku już ponad 84 tys. osób, zmarło ponad 3,3 tys.

Wirus przekroczył granice Chin i zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie. Obecnie najwięcej przypadków zakażeń jest w USA, gdzie zakaziło się nim już ponad 580 tys. osób. Dramatyczna sytuacja jest także w Europie. W Hiszpanii zakaziło się już ponad 172 tys. osób, we Włoszech - ponad 159 tys. Ponad 137 tys. zakażonych jest we Francji, ponad 130 tys. w Niemczech, ponad 89 tys. w Wielkiej Brytanii.

Łącznie na całym świecie odnotowano już ok. 2 mln zakażeń. Zmarło ponad 120 tys. osób.

Koronawirus w Polsce. Szczyt zachorowań za 13 dni?

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca . Był to mężczyzna z woj. lubuskiego, który wrócił z Niemiec. 20 marca mężczyzna opuścił szpital - po trzech testach, które potwierdziły, że jest już zdrowy.

By powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono w Polsce najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii. Wprowadzono wiele obostrzeń dotyczących swobody poruszania się Polaków, a także działalności obiektów handlowych i placówek kulturalnych, zamknięto szkoły, przedszkola i uczelnie.

The Institute for Health Metrics and Evaluation opublikował prognozę, z której wynika, że szczyt zachorowań i zgonów w Polsce nastąpi za 13 dni. Według instytutu liczba ofiar śmiertelnych wyniesie ponad 1900.