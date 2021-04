Rzecznik rządu: Marian Banaś jest niesprawiedliwy w swojej ocenie

Piotr Müller: Działania CBA przypadkowe

Müller zaprzeczył też, by działania CBA miały wywrzeć nacisk na Mariana Banasia, by ten zrezygnował z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. - NIK ten raport już skończyła i go opublikuje. Nie sądzę, by Banaś zrezygnował ze swojej funkcji, więc takie zarzuty wydają mi się nieuzasadnione - stwierdził.