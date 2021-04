Morawiecki o akcji CBA w domu syna Banasia. "Dajmy służbom wykonywać zadania"

Marian Banaś w środę 28 kwietnia wygłosił oświadczenie . Prezes Najwyższej Izby Kontroli odniósł się m.in. do tego, że w środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do podwarszawskiego domu jego syna , Jakuba Banasia. Jako pierwsza o tym incydencie poinformowała Wirtualna Polska. - Działania operacyjne wobec mojego syna nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim są opublikowane wczoraj przez media fragmenty wyników kontroli, dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych na urząd prezydenta RP, które miały odbyć się w maju 2020 roku - mówił szef NIK.

Morawiecki o akcji CBA w domu syna Banasia. "Służby wykonują swoje zadania"

Premier: każdy musi być sprawdzony przez służby

Morawiecki zaznaczył jednak, że w jego opinii Marian Banaś w przeszłości "przyczynił się do twardej, skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi". - Znam jego życiorys z lat walki z komuną (...). I to jest bardzo szlachetny życiorys - zaznaczył.

Marian Banaś wydał oświadczenie. "Państwo policyjne rządzone przez służby"

Zdaniem Banasia, działania CBA i prokuratury przypominają "czasy bolszewickie". - Dzisiaj w rzekomo wolnej Polsce władza robi to samo. To policyjne państwo rządzone przez służby - ocenił Banaś.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Kiedy będą zaszczepieni wszyscy chętni?

Dopytywany dokładnie to, w którym etapie lipca miałoby to nastąpić, stwierdził, że "trudno powiedzieć, bo to z kolei zależy od tego, jak szybko dostaniemy te nowe dawki (szczepionek - red.)". - Liczymy na to, że jak najszybciej. Ja dzisiaj chociażby rozmawiałem z szefem Pfizera na cały świat, niedawno rozmawiałem z przedstawicielami AstraZeneca, a wcześniej z panią komisarz Ursulą von der Leyen. Chcemy przyspieszać, przyspieszać i jeszcze raz przyspieszać dostawy dawek do Polski - zaznaczył.