Rzecznik rządu atakuje Rafała Trzaskowskiego. Piotr Mueller o taktycznej zagrywce podczas kampanii

pan się zdaje się zdystansował od chyba najmocniejsze i w tym kontekście wypowiedzi pana posła czarnka No ja wiem że poseł czarnek ma nie być na zbyt aktywny w Media a końca kampanii wyborczej ja zapytam pana Czy on powinien być członkiem sztabu wyborczego bo wy przecież w tym sztabie współpracujecie Panie redaktorze takie odnosiłem się krytycznie do tej wypowiedzi ponieważ uważałem że ona jest po prostu wypowiedziom która nie powinna paść tak Nawet jeżeli ktoś o jakimś kontekście i tak dalej to trzeba być ostrożnym wypowiedziach politycznych po to żeby bo później nie można było właśnie ich wykorzystywać w inny sposób więc ja uważam i jeszcze raz to powtórzę że bez względu na płeć bez względu na kolor skóry bez względu na orientację seksualną należy się taki sam szacunek Czym innym jest kwestia poszczególnych postulatów tych środowisk w takich właśnie przez pary homoseksualne ale to dyskutujemy o tym w każdym kontekście Osobno na każdy ten temat i pół z otwartą przyłbicą o tym mówmy bo na przykład Rafał Trzaskowski boi się powiedzieć jakie ma poglądy w tym zakresie przyznać i oddać lewicy to że lewica faktycznie mówi wprost chociaż o tym jakie ma postulaty a Rafał Trzaskowski cały czas tutaj miga się od odpowiedź ale faktycznie Rafał Trzaskowski jest kandydatem Skrajnej lewicy Jarosław Kaczyński pod kątem ideologicznym Jeżeli mamy wskazywać na kwestie takie właśnie jak kwestie ideowe czyli na przykład my nie wiemy Adopcja dzieci przez pary homoseksualne związki partnerskie podejście w tym obszarze to myślę że reprezentuje To środowisko lewicowym prawicowym takiego Może to jak on może to środowisko o Panie Ministrze reprezentować mówię tu o prezydencie Warszawy skoro nazwie nazywa się go skrajnie lewicowych kandydatem który akceptuje te wszystkie postulaty z którymi wy się nie zgadzacie na przed chwilą powiedział pan że Rafał Trzaskowski o tym nie mówi więc chyba on nie jest skrajny pod tym względem to lewica podnosi ten to latem światopoglądowe wkrótce będzie składać nową ustawę o związkach partnerskich panie redaktorze przecież Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy nie mówi o tym Ale chcę to zrobić No przecież panie dyrektorze to Rafał Trzaskowski mówił o tym że chce udzielić pierwszego ślubu homoseksualne Jako prezydent Warszawy Zresztą wiceprezydent z którym współpracuje Rafał Trzaskowski mówi o tym że należy wprowadzić możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne to że taktycznie Rafał Trzaskowski mi mówi trakcie kampanii wyborczej to jest inna rzecz Niech pan spróbuje pana prezydenta Rafała trzaskowskiego zapytać o to wprost on na to nie odpowiada po prostu jeżeli chodzi o adopcje dzieci przez pary homoseksualne to nie odpowiedzieć na to pytanie ani tak ani nie i tylko tyle chcemy po prostu jasnej odpowiedzi w tym zakresie i to się należy wyborcom bo to są istotne rzeczy z punktu widzenia wielu osób które podejmują decyzję Wyborczą na koniec albo jak często się to zdarza tweet Donalda Tuska który znowu buzię emocje tak każe dokończyć zdanie na Twitterze może pan dokończyć Donald Tusk pisze tak matura 2020 uważa że homoseksualni nie są równi normalnym ludziom że żydzi czyhają na naszą wolność własność i a w c elity stoją ponad prawem nazywa się i to trzy kropki A widziałem tego twitcha i tylko tyle chyba można ktoś się widzieć helem w na Twitterze skomentował że faktycznie chyba Donald Tusk Powoli raczej zmienia pracę na rolet rola internet a nie na poważnego polityka naprawdę jakby chciał Donald Tusk Zaangażować się w politykę naprawdę z otwartą przyłbicą mógł startować w wyborach prezydenckich i to już że są pan prezydent Andrzej Duda również