Rzecznik Praw Dziecka. Krzysztof Bosak broni urzędnika. "Wypowiedział się nieprecyzyjnie"

Zobacz też: Krytyka Rzecznika Praw Dziecka. Krzysztof Gawkowski przesadził? Słowa o głupocie

Rzecznik Praw Dziecka. Krzysztof Bosak: wypowiedział się nieprecyzyjnie

"Czajka". Krzysztof Bosak: trzeba wrócić do budowy oczyszczalni po lewej stronie Wisły

Jego zdaniem śledczy powinni zbadać, "czy była zewnętrzna ingerencja". - Jeśli jest choć cień prawdopodobieństwa zagrożenia zewnętrznego, to należy to sprawdzić, a nie wyśmiewać. Jeśli jest to teoria spiskowa, która ma przykryć wszystko, to trzeba to wyjaśnić - stwierdził jeden z liderów Konfederacji.