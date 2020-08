"Czajka". Awaria oczyszczalni. Fala po zrzucie ścieków dotrze do kolejnych miast

Awaria oczyszczalni "Czajka". Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie w poniedziałek o godz. 5 rano dotrze do Płocka, a we wtorek - o godz. 12 - do Torunia. Do oddalonej o 10,5 km od ujścia rzeki wsi Kiezmark fala ścieków dotrze w piątek.

Warszawa, "Czajka". Awaria oczyszczalni (PAP, Fot: PAP/Leszek Szymański, Leszek Szymañski)