Rzeczniczka Straży Granicznej: za dzieci odpowiadają rodzice

Anna Michalska: pomagajcie i zgłaszajcie SG

Rzeczniczka mówiła również o tym, jak funkcjonariusze SG pomagają migrantom, którzy przedostali się przez granice. - Nasze patrole mają ciepłą herbatę, batony energetyczne i koce termiczne, by móc udzielić pierwszej i niezbędnej pomocy - mówiła. - Prowadzimy również zbiórki tak, by każda z placówek pomocowych była wyposażona w ubrania i niezbędne środki higieny osobistej - dodała. Poinformowała również, że SG wielokrotnie apelowała do białoruskich służb o pomoc migrantom.