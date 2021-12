Mejza idzie na urlop. Rzeczniczka PiS: Oczekiwana decyzja

Afera Łukasza Mejzy. Oficer służb o tym, jak odpuszczono wiceministrowi

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wiceminister sportu Łukasz Mejza jeszcze do niedawna nie był kontrolowany przez służby, nie sprawdzano go także na tzw. wirówce. Sytuacja odmieniła się dopiero po publikacjach WP. O komentarz do głośnej sprawy polityka Zjednoczonej Prawicy poprosiliśmy wysoko postawionego oficera służb.