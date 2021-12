Afera Łukasza Mejzy. Oficer służb mówi o tym, jak odpuszczono wiceministrowi

- Służby w przypadku Mejzy działają w politycznej logice. To jest kwestia przełożenia wajchy: czy chronimy go, czy też od niego się odcinamy. Teraz w sprawie Mejzy dźwignia idzie w kierunku tej drugiej opcji. A to skontrolujemy wiceministra, niech złoży wyjaśnienia, w końcu niech sam się broni przed opinią publiczną. Gdyby służby chciały naprawdę sprawdzić Mejzę, to nigdy by do rządu nie wszedł – mówi nam oficer ABW.