Nowy minister złamał ustawę antykorupcyjną? Polityk zaprzecza

A to nie jedyna kontrowersyjna sytuacja z udziałem posła Mejzy. Po tym, jak wszedł do Sejmu w marcu tego roku (objął mandat po zmarłej posłance Jolancie Fedak), długo nie chciał – jako jedyny parlamentarzysta – złożyć odpowiedniego oświadczenia majątkowego. Zgodnie z przepisami powinien złożyć dwa takie dokumenty. Pierwsze oświadczenie powinien dostarczyć do dnia złożenia ślubowania 16 marca, a drugie do 30 kwietnia - i udokumentować majątek "na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego".