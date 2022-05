Rzadki zabytek techniki wojskowej odkryty w Szczecinie. Miał trafić na złom

Po przybyciu na wskazany plac transportowy policja wykonała pomiary, dokumentację fotograficzną oraz przygotowała protokół z oględzin terenowych. Przedmiot zabezpieczono na czas przeprowadzenia formalności - niezbędne jest zgłoszenie do Wydziału Spraw Obywatelskich Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Szczecin, a następnie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Póki co, zapadła decyzja, która zakwalifikowała podstawę działa fortecznego do zabytków techniki wojskowej.