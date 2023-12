Rząd wykonał ruchy w sprawie protestu na granicy. Bosak ujawnia

Od ponad trzech tygodni trwa protest polskich firm transportowych na przejściach granicznych z Ukrainą. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyjawił kilka nieoficjalnych informacji o ruchach rządu Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. - Wiem, że rząd wysłał kogoś do Kijowa. I wiem, że politycy z Kijowa byli w Warszawie. (…) Dzisiaj (w piątek 1 grudnia - red.) jest delegacja ukraińskiego biznesu w Warszawie. Ukraińscy dyplomaci są zaangażowani w tą sprawę od dawna, i to w sposób mało widoczny, czyli profesjonalny (…). W mojej ocenie Ukraina ma bardziej skuteczną dyplomację niż Polska, niestety - mówił polityk Konfederacji w programie "Tłit". - Powinniśmy zaatakować Komisję Europejską, za to, że otworzyła polski rynek na penetracje przez firmy z Ukrainy bez żadnej analizy konsekwencji ekonomicznych (…). Największa tragedią jest to, że została poparta przez rząd PiS-u i centrolewicową opozycję - ocenił.

